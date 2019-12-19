روسيا... إماطة اللثام عن مواصفات قاذفة المستقبل

أوضح نائب وزير دفاع روسيا بعض التفاصيل عن القاذفة الاستراتيجية الجديدة المنتظرة التي توصف بقاذفة المستقبل.

وكشف أليكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع الروسي، لمجلة "دفاع روسيا" أن القاذفة الاستراتيجية الجديدة ستدخل الخدمة قبل عام 2027.

وقال نائب وزير الدفاع إن الطائرة الجديدة المنتظرة التي يستفيد صانعوها من تكنولوجيا الإخفاء ستستطيع التحليق خلال 30 ساعة متواصلة. ولأن سرعتها ستتراوح بين 700 و900 كيلومتر في الساعة فإنها ستقدر على قطع مسافة تزيد على 20 ألف كيلومتر محلقة في الجو.

ومن الممكن أن تكون قاذفة المستقبل على شكل طائرة دون مجموعة الذيل مثل الطائرة المسيرة الجديدة المعروفة باسم "أوخوتنيك".

وكان القائد السابق للقوات الجوية الروسية، فيكتور بونداريف، قد أعلن في الصيف الماضي أن قاذفة المستقبل ستحمل 30 طنا من الصواريخ والقنابل.

وسيتم تجهيزها بالصواريخ المزودة بالذكاء الاصطناعي التي يبلغ مداها 6000 كيلومتر. ويستطيع صاروخ كهذا أن يتناول بنفسه الوضع الجوي بالتحليل ويحدد السرعة والارتفاع الضروريين.

ويتوقع أن تنجز القاذفة الجديدة رحلتها الجوية الأولى في عام 2025 او 2026.

وحسب تقديرات الخبراء العسكريين الأجانب فإن الطائرة الجديدة لن تكون الطائرة الاستراتيجية الرئيسية، إذ ستظل طائرات "تو-160" و"تو-95" المعدلة تضطلع بهذه الوظيفة.

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن قاذفة المستقبل الروسية ستوكل إليها مهمة توجيه الضربات الصاروخية الساحقة إلى مؤخرة القوات المعادية خلال حرب نووية.