لافروف يعرب عن آماله في أن تتمكن روسيا واليابان من المضي قدما في معاهدة السلام

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس عن آماله في أن تتمكن روسيا واليابان من المضي قدما في مسألة معاهدة السلام.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي قبل لقائه نظيره الياباني، اليوم الخميس: "اليوم آمل أن نناقش مجموعة كاملة من القضايا في العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشاكل معاهدة السلام، وبالطبع القضايا الدولية".

وكانت العلاقات الروسية اليابانية تتقدم بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعية في العلاقات الروسية-اليابانية"، وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية".