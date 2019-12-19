فلاديمير بوتين: لن أقيم زيلينسكي

قال الرئيس فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده اليوم في العاصمة الروسية موسكو أنه من غير الصحيح إعطاء تقييم لرئيس أوكرانيا زيلينسكي.

موسكو - سبوتنيك. وأجاب بوتين على طلب من أحد الصحفيين بتوصيف الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلا: "أعتبر توصيف زملائي عملاً غير صحيح بالنسبة لي، أنا دائماً أحاول الاختصار في الإجابة عن أسئلة من هذا النوع، أو طلبات تتمحور بتقييم زملائي الحاليين أو حتى السابقين، الذين سبق لهم أن شغلوا منصب رئيس دولة.

وأضاف بوتين: "عندما يصل الناس إلى مثل هذه الأماكن، فهذا يعني أنهم اجتازوا اختبارات جادة في الحياة جعلتهم في القمة، يمكن القول أنهم أشخاص غير عاديين".

ويعقد الرئيس الروسي المؤتمر الصحفي السنوي الخامس عشر في مركز التجارة العالمي في موسكو، الذي يحضره 1895 صحفياً معتمداً، وهو ضعف العدد الذي كان عام 2018.