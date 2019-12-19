بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت-3" حتى نهاية العام

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت-3" حتى نهاية العام.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: " نحن على استعداد لتمديد معاهدة "ستارت-3" مع الجانب الأمريكي، وكل اقتراحاتنا حول تمديدها ما زالت مطروحة، ولم نتلق أي استجابة من الشركاء".

يشار إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، أعلن أن تمديد الولايات المتحدة لمعاهدة "ستارت-3" في الوقت الحالي سينقص من فرص إقناع روسيا والصين بإبرام اتفاقية أكثر شمولا.

ومعاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/ يونيو عام 1991، في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/ أبريل من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الأول/ ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير عام 2011.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.