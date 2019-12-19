بوتين يتحدث عما يمكن تغييره في الدستور الروسي بشأن الترشح للرئاسة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حول ما يمكن تغييره في الدستور الروسي فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة في روسيا.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:

"فيما يتعلق بالتغييرات السابقة (في الدستور) ، كانت، حسب علمي، مرتبطة فقط بعدد الفترات. ما الذي كان يمكن عمله؟ بالنسبة لهذه المدد، إلغاء التحفظ حول شرط على التوالي".

وأضاف الرئيس بوتين: "وها هنا كان لدينا فترتان متتاليتان خدمهما خادمكم المتواضع، ثم رحلت وفق هذه الالتزامات"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تربك بعض العلماء السياسيين والشخصيات العامة ومن الممكن حذف (التحفظ) على الأرجح".

Путин, чей четвёртый президентский срок истечёт в 2024 году, допустил, что в будущем в России президенты будут избираться не более, чем на два срока. Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что из Конституции можно убрать оговорку "подряд" pic.twitter.com/e2dl51NoJk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 19, 2019

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وفي 25 مايو/ أيار أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ملتزم بالدستور الروسي بشكل صارم وبالتالي لا يعتزم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وقال وقتها: "أنا دوما ألتزم بشكل صارم بدستور روسيا الاتحادية، والدستور ينص بشكل واضح أنه لا يمكن الترشح لأكثر من مرتين متتاليتين."

وأضاف الرئيس: والآن دخلت الفترة الثانية، وكما تذكرون سبق أن كنت رئيسا لمرتين قبل ذلك ومن ثم تركت منصب الرئيس. وذلك لأن الدستور لم يكن يسمح بالترشح لفترة ثالثة، وأعتزم الالتزام بهذه القاعدة في المستقبل".