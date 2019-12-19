بوتين: المعدات العسكرية تصل إلى المناطق الساخنة من دول وأطراف متعاطفة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العديد من المناطق الساخنة في العالم لديها معدات عسكرية قد تأتي من دول "متعاطفة".

وأضاف: "لكن هذه معداتهم هم، وليست أجنبية، أريد أن ألفت انتباهكم إلى ذلك".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "يطرح علي باستمرار سؤال: من أين يحصلون (في دونباس) على الدبابات والمدفعية الثقيلة؟ في العديد من المناطق الساخنة في العالم يحدث نزاعات وعمليات عسكرية، بالدبابات والمدفعية وما إلى ذلك. من أين يأتون بها؟ من المؤسسات والدول التي تتعاطف معهم".

وأشار بوتين إلى أنه "فيما يتعلق بالمرتزقة، فهناك يوجد فرنسيون وألمان يقاتلون إلى جانب الطرفين، دعونا نجري بحثاً بشأن هؤلاء المرتزقة. لكنهم لا يشكلون أساساً لهذه الجماعات المسلحة ".

وفي وقت سابق أعلن رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا، إرتوغرول أباكان، أن تقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول الوضع في شرق أوكرانيا والتي يتم تجميعها منذ عدة سنوات، لا تحتوي على معلومات حول وجود عسكري أجنبي.

هذا وأعلن مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير يلتشينكو، في وقت سابق، عن تواجد عسكريين وأسلحة روسية في دونباس، وبناء على هذا، طلب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، من أباكان التعليق على هذه التصريحات.