بوتين: ربط مستقبل البلاد بنشاط الحزب الشيوعي كان خطأ مطلقا وأساسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده أن ربط نشاط الحزب الشيوعي بعملية بناء الدولة السوفيتية كان بمثابة الخطأً الأساسيً الذي لم يأخذ في الاعتبار الجوانب الجيوسياسية لذلك إثر انهيار الحزب الشيوعي انهار الاتحاد السوفييتي.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع الذي عقد اليوم الخميس إن الزعماء السوفييت قد ربطوا يومًا ما مستقبل البلاد بنشاط الحزب الشيوعي. ووفقا له ، "إن هذا هو كل إرث لأسس عملية بناء الدولة التي وضعها فلاديمير إيليتش لينين".

استذكر بوتين أنه عمل لفترة طويلة في جهاز المخابرات الخارجية، وهو من صلب تنظيم جهاز أمن الدولة السوفييتي " كي جي بي "، وأنه كان لديه تصوره الخاص عن القادة السوفييت.

"اليوم ، من وجهة نظر تجربتي الحالية، أدرك أنه بالإضافة إلى المكون الإيديولوجي، هناك أيضًا مكونات جيوسياسية. لم يتم أخذها في الاعتبار تماما عند بناء دولة الاتحاد السوفييتي. كل هذا كان مسيّسًا جدًا في ذلك الوقت. وعندما بدأ الحزب في الانهيار - بدأ كل شيء ينهار أيضا؛ وأضاف بوتين: "هذا خطأ، خطأ مطلق وأساسي في عملية بناء الدولة".