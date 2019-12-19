بوتين: لا يمكننا تجاهل التعاون العسكري الأمريكي- الياباني بخصوص مشكلة جزر الكوريل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا يمكنها أن تتجاهل التعاون العسكري الأمريكي- الياباني في مسألة حل مشكلة جزر الكوريل مع اليابان.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "ليس نحن من قال إن الولايات المتحدة تتفق مع اليابان على نشر صواريخ متوسطة المدى، هذه المعلومات من مصادركم (وسائل الإعلام اليابانية)، كيف يمكننا تجاهل هذا، بما في ذلك (جزر كوريل) كيف نضمن عدم ظهور أنظمة أمريكية في هذه الجزر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن آماله في أن تتمكن روسيا واليابان من المضي قدما في مسألة معاهدة السلام.

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان لأعوام عديدة طغى عليها عدم وجود معاهدة سلام.

وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية، وهي جزر، كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي، تابعة لها، وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية اعتمادا على المعاهدة الثنائية حول التجارة والحدود لعام 1855.

وفي عام 1956 تم التوقيع على الإعلان المشترك بين الاتحاد السوفييتي واليابان.

واعتبر الاتحاد السوفييتي أن هذه المعاهدة مثلت النقطة الأخيرة في هذه العملية، إلا أن اليابان اعتبرت أن هذه الوثيقة تعد جزءا فقط من عملية حل قضية الجزر العامة وأنها لم تتخل عن مطالبتها بشأن عودة جميع الجزر.