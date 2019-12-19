لأكثر من أربع ساعات... بوتين يجيب على أكثر من 70 سؤالا

انتهى المؤتمر الصحفي الموسع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث فيه مع الصحفيين لمدة 4 ساعات و18 دقيقة.

وخلال هذا الوقت، سئل الرئيس الروسي أكثر من 70 سؤالا. بحضور 1895 صحفياً في مركز التجارة العالمي في موسكو .

وأعلن الكرملين العام الماضي بأن قائمة للصحفيين المعتمدين لحضور المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصلت إلى أكثر من 1700 صحفي".

وتحدث بوتين العام الماضي مع الصحفيين لمدة 3 ساعات و43 دقيقة، وخلال ذلك الوقت أجاب على 66 سؤالًا من 53 ممثلاً لوسائل الإعلام.

ولفت بوتين في المؤتمر إلى أنه في العموم، إذا قارنا البلد في أوائل عام 2000 والآن، "فهتان دولتان تقريبًا مختلفتان".