أمير قطر في روسيا العام المقبل على رأس وفد كبير

أعلن سفير قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، اليوم الخميس، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، سيشارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام المقبل على رأس وفد قطري كبير، حيث من المخطط توقيع العديد من الاتفاقات.

موسكو - سبوتنيك . وقال العطية لوكالة "سبوتنيك"، معلقاً على مشاركة قطر في المنتدى: "سيترأس الوفد سمو الأمير، سيدخل فيه رجال أعمال، ممثلو الصناديق الاستثمارية، سيكون وفداً كبيراً. نحن نهدف لتطوير التجارة والاستثمارات بين قطر وروسيا ".

وأضاف العطية "أنا واثق أنه سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقات، لكن لا يمكنني تحديدها الآن لأنه موضوع للنقاش بين الطرفين".

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" قد أفادت في آب/ أغسطس أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رحب بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، أمس الأربعاء، عن سفير روسيا الاتحادية لدى قطر، نور محمد خولوف، أن العلاقات الروسية القطرية حققت خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية أتاحت الانتقال بها إلى مستوى جديد، مشددا على أن الفضل الأكبر في بلوغ هذه النتيجة يعود للعلاقات الوطيدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال خولوف بمناسبة اليوم الوطني لقطر: "التعاون الروسي القطري يشهد تطوراً ديناميكياً وناجحاً متعدد الأبعاد، أثمر عن الاهتمام بتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات مع التركيز على المجال التجاري والاقتصادي، كما تظهر الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى بين الجانبين أن كلا من روسيا وقطر تسعيان إلى الوصول إلى هدف مشترك وهو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".