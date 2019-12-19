بوتين: النساء تجعل السياسة أقل عدوانية وهذه صفات أي امراة تريد أن تحكم روسيا

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، رداً على سؤال (هل يرى امرأة في سدة الرئاسة في روسيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الصفات التي ينبغي أن تمتلكها؟): "من وجهة نظر إمكانية الحكم، ومن وجهة نظر المسؤولية عن البلد وعن الشعب، فإن المتطلبات لا تختلف وفق الاختلاف بين الجنسين، المتطلبات هي ذاتها: الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك، لكن النساء يجعلن السياسة أقل عدوانية بسبب طبيعتهن الأنثوية".

كان هذا من ضمن الأسئلة التي أجاب عنها الرئيس فلاديمير بوتين في المؤتمر السنوي الخامس عشر له في موسكو، حيث أجاب عن نحو 80 سؤالاً واستمر المؤتمر لأكثر من أربع ساعات، تحدث فيها الرئيس بوتين عن مواضيع عديدة متعلقة بروسيا، على المستويين الداخلي والخارجي.