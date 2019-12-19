الأمن الروسي يؤكد مقتل أحد عناصره في إطلاق نار وسط موسكو

أكد جهاز الأمن الفدرالي مقتل أحد عناصره في إطلاق نار وسط العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح المركز الإعلامي لجهاز الأمن الفدرالي للصحفيين أن شخص واحد نفذ الهجوم، ولم يتمكن من دخول مقر الجهاز الأمني.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الروسية، إصابة 5 أشخاص في الحادث.

وفي السياق، أكد مصدر في وزارة الصحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إصابة 2 آخرين من عناصر جهاز الأمن الفدرالي بإصابات خطيرة".

يتبع...