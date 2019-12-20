صعد إلى السماء رغم الأوامر وأصبح بطلا

أعلن ذلك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسموف.

وتحمل الطائرة القاذفة المعدلة اسم "تو-160إم". وتم تجهيزها بالمحرك الجديد "إن كا-32" وإلكترونيات الطيران الحديثة.

ودخلت طائرة "تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء"، وهي قاذفة الصواريخ والقنابل، الخدمة في ثمانينات القرن الماضي. وأنجزت "البجعة البيضاء" رحلتها الجوية الأولى في 18 ديسمبر/كانون الأول 1981، عندما صعد الطيار بوريس فيريمي إلى السماء على طائرته الجديدة "تو-160" بناء على مبادرة منه، إذ كان يجب أن يكتفي باختبار الطائرة الجديدة على الأرض أثناء جريها على ممر الإقلاع. ولأن الطلعة كانت ناجحة فقد تم تكريم الطيار بدلا من معاقبته، كما أفادت جريدة روسية.

وتوقفت روسيا عن إنتاج طائرات "تو-160" مع حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية. وقررت روسيا أخيرا معاودة إنتاج الطائرة القاذفة التي لا يوجد ند لها، بعد تعديلها وتطويرها.