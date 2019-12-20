كشف أخطر أخطاء الاتحاد السوفيتي

وقال الرئيس بوتين في رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين، الذين التقاهم رئيس الدولة السوفيتية يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2019:

"كانت دولتنا وحدوية في حين اقترح لينين (قائد ثورة أكتوبر 1917) إنشاء دولة كونفدرالية".

وأشار بوتين إلى أن قبول هذا الاقتراح كان قرارا خاطئا، لأن تقسيم البلد إلى أقسام تخص المجموعات الاثنية التي حصلت على حق الانفصال، أدى إلى خلق مشكلات مؤلمة، خاصة وأن التقسيمات لم تتطابق تماما مع محلات سكن بعض المجموعات الاثنية.

وعلى سبيل المثال تم نقل تبعية أجزاء من الأراضي الروسية إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، بحجة "زيادة نسبة البروليتاريا في أوكرانيا".

وبالتالي فإن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذي تم تكوينه وقع، برأي بوتين، في خطأ خطير.