ميركل ترمي قفاز التحدي في وجه "الأخ الكبير"... ماذا بعد؟

وأفادت جريدة "بيلد" بأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، "أعلنت حربا" على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب معارضته لإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، وعقوباته ضد المشاركين في مشروع "التيار الشمالي 2".

وقال السيناتور أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الإعلام في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على حسابه في موقع "تويتر" تعقيبا على ما أعلنته الجريدة الألمانية، إنه "لا يرى أية حرب".

"Бильд" пишет: Меркель "обьявила Трампу войну" из-за санкций США в отн. Сев.потока-2. Но пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, словами все и ограничится. Скоро станет ясно, способна ли ФРГ вести "боевые действия" против Большого Брата. Сомнительно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2019

​ورجح السيناتور الروسي، ألّا يعدو الأمر مجرد الكلام، معبرا عن شكه في قدرة ألمانيا على "محاربة الأخ الكبير"(الولايات المتحدة).

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وتؤيد ألمانيا هذا المشروع في حين تعارضه الولايات المتحدة. ويشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يشتري الأوروبيون الغاز المسال الأمريكي.