ما هدف وصول برلمانيين بريطانيين إلى موسكو ؟

أعلن عضو مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، جون ديزموند فوربس أندرسون، اليوم الجمعة عن إمكانية النظر في تنظيم اجتماعات بين برلمانيي روسيا والمملكة المتحدة لمناقشة القضايا الملحة.

موسكو - سبوتنيك. وقال أندرسون خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف: "أعتقد أنه يمكننا التفكير في فرص لتنظيم اجتماعات ثنائية لبرلمانيي بريطانيا وروسيا لمناقشة مختلف القضايا."

بدوره لفت البرلماني ديزموند براون، إلى الاستعداد لمناقشة القضايا المختلفة مع الجانب الروسي، مؤكدا: "نحن مستعدون لمناقشة القضايا الملحة، لذلك نحن بصراحة نتحدث عنها من أجل إيحاد حلول معقولة".

كما عبر براون وعضو آخر في مجلس اللوردات، ريتشارد بالفي، عن التعازي في حادث إطلاق النار وسط موسكو، الذي وقع أمس الخميس، وأشار بالفي إلى أن هذا يؤكد على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا تمر بمرحلة صعبة منذ صيف عام 2014 ، حيث كانت بريطانيا في طليعة الدول التي فرضت العقوبات على روسيا بسبب إعادة انضمام القرم إلى روسيا، والأحداث في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، وتكتسب زيارة البرلمانيين البريطانيين إلى موسكو أهمية خاصة في إطار البحث عن السبل والمجالات التي يمكن عبرها إعادة بناء الثقة المتبادلة بين البلدين.