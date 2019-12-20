موسكو: إمكانية إدخال قوات تركية إلى ليبيا يسبب لنا قلقا كبيرا

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين، اليوم الجمعة "هذا يثير العديد من التساؤلات، فهو يؤثر على مصالح الدول المجاورة، والوضع معقد"، معربا عن قلق موسكو.

وأضاف المصدر "هناك قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي، وهناك قرارات بشأن حظر الأسلحة، لذلك هناك الكثير من الأسئلة. وإلى أن يتم حل النزاع ، يمكن لهذا التدخل العسكري الخارجي أن يعقد الوضع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن وفدا تركيا سيزور روسيا قريبا لبحث قضايا إقليمية.

وأضاف أردوغان: "طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون اللقاء بين المسؤولين الأتراك والروس بناء، وتوصلنا إلى تفاهم حول بحث الموضوعين السوري والليبي" تعليقا على محتوى الاتصال الذي تم بينه وبين نظيره الروسي، الثلاثاء الماضي.

وقالت "حكومة الوفاق" في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه اليوم الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".

وفي سياق متصل أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت سابق اليوم الجمعة أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.