خوف أمريكي من الإعلام الروسي... الحزب الديمقراطي يدعو لتجنب "آر تي" و"سبوتنيك"

نشرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي على موقعها على شبكة الإنترنت قائمة بالتوصيات المتعلقة بما تسميه "مكافحة المعلومات المضللة على الويب"، ونصحت فيها بتجنب وكالتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين.

وجاء في نص منشور اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي :

"لا تسمح للتلاعب بنفسك. تذكر: هناك وسائط دعائية مثل "آر تي" و"سبوتنيك"، وتعلم تقنيات الدعاية الروسية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس الخميس أن "السلطات الروسية ستبذل ما في وسعها لدعم عمل "سبوتنيك" في البلدان الأخرى".

وعلق بوتين على الأحداث الأخيرة بشأن "سبوتنيك إستونيا"، بأنه من المهم أن يستمر صحفيو "سبوتنيك" في البحث عن فرص للعمل في تلك البلدان التي تعرقل نشاط الوكالة.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لسوء الحظ التدابير المتخذة على مستوى الدولة والتي تتعلق ببعض القيود وغيرها، ستكون غير فعالة... لأولئك الذين يريدون فقط سلب بلادنا وشعوبنا".

وتابع: "في كل الأوقات يحاولون اتهامنا بذنوب مميتة، بما في ذلك الضغط على وسائل إعلام مستقلة، وهم أنفسهم يفعلون نفس الشيء الذي يتهموننا به. هذا، بالطبع، بمثابة سخرية مدهشة".