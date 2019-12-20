بوتين يعرب عن دهشته إزاء قرار البرلمان الأوروبي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن دهشته إزاء القرار الأخير للبرلمان الأوروبي "حول أهمية الوعي التاريخي الأوروبي لمستقبل القارة".

سان بطرسبورغ – سبوتنيك. قال بوتين خلال لقاء رؤساء رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ: "لقد أدهشني، وحتى أقلقني قليلاً أحد القرارات الأخيرة للبرلمان الأوروبي بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2019، "حول أهمية الوعي التاريخي الأوروبي لمستقبل أوروبا". نحن أيضاً سعينا دائماً لضمان جودة التاريخ وصحته، انفتاحه وموضوعيته".

وأضاف الرئيس الروسي "فأين هذه الحقيقة؟ لقد أردت أن أدرس هذا الموضوع وطلبت من زملائي بعض الوثائق من الأرشيف. وعندما بدأت قراءتها، بدا لي أنه سيكون من المثير للاهتمام بالنسبة لنا جميعا".

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2019، أصدر البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قرارا بشأن أهمية الوعي التاريخي الأوروبي لمستقبل القارة. يحمل فيه الاتحاد السوفييتي السابق المسؤولية الرئيسية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، ويعترف بقرارات الحظر المفروضة على نشاط عدد من الأحزاب الشيوعية.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن مشاعر "الروسوفوبيا" ومحاولات تزوير التاريخ تُلاحظ في عدد من الدول الأوروبية، وأنه ينبغي على الجمهور الأوروبي إدراك ذلك والرد على هذه الوقائع.