موسكو وكييف توقعان اتفاقية لنقل 65 مليار متر مكعب من الغاز لعام 2020

ينص عقد الغاز الذي يمتد لخمس سنوات بين أوكرانيا وروسيا على نقل الغاز بسعة 65 مليار متر مكعب في السنة الأولى و40 مليار متر مكعب في السنوات التالية.

كييف - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ليفي بيريغ"، نقلاً عن مصادر قريبة من المفاوضات: "ينص عقد الغاز مع روسيا والذي مدته خمس سنوات على نقل الغاز البالغ 65 مليار متر مكعب في العام الأول و 40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع المقبلة".

وفقا للمصدر: "عرض الروس 35 مليار متر مكعب، وجرى التمكن من الوصول إلى 40".

بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقيات الغاز، وفقاً للمصادر، أيضاً على زيادة تعريفة عبور قدرها ثلاثة مليارات دولار لقرار تحكيم ستوكهولم بأموال "حية" حتى نهاية عام 2019 والتنازل عن جميع المطالبات.

هذا ووقعت روسيا وأوكرانيا، يوم أمس الجمعة على بروتوكول بشأن عبور وتسوية المطالب المتبادلة.