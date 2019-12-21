الدفاع الجوي... مدرعة نمر تكافح الطائرات

وتستخدم المنظومة الجديدة المسماة "غيبكا إس" صواريخ "إيغلا" أو "فيربا" التي يتم إطلاقها من كتف الجندي مع الفارق بأن قاذف هذه الصواريخ تحمله السيارة وليس الجندي. واختيرت مدرعة "تيغر" (هذه الكلمة الروسية تعني النمر) لتكون وسيلة نقل منظومة "غيبكا إس".

وأعلنت شركة التصنيع العسكري في بيان صحفي عن إتمام اختبار نماذج تجريبية من مدرعة "تيغر" تحمل منظومة صواريخ "غيبكا إس" المضادة للطائرات.

وأثبت الاختبار قدرة "غيبكا إس" على إطلاق صواريخها على الطائرات المعادية من سيارة مدرعة تسير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.