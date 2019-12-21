نورمحمدوف يستعد لنزال مع فيرغسون الأمريكي العام المقبل

يستعد بطل العالم في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC حبيب نورمحمدوف لمباراة نزالية مع نظيره الأمريكي، توني فيرغسون تعقد في العام المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام روسية سيبدأ نورمحمدوف التدريبات في داغستان ثم سيسافر إلى الأكاديمية الأمريكية للكيك بوكسينغ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعقد النزال في 18 نيسان / أبريل 2020 في مدينة نيويورك ليكون بذلك النزال الثالث على لقب البطولة والخامس ضد فيرغسون.

وفي 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف من الاحتفاظ بحزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير ليحقق بذلك فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد أن قام بحركة "Rear Naked Choke" الخانقة لـبويريير في الجولة الثالثة من النزال المثير.