روسيا والصين... عدم التخطيط لإنشاء حلف عسكري

ودخلت كل من روسيا والصين في تعاون مع الأخرى في شتى المجالات منها مجال التعاون التسليحي والتصنيع العسكري.

ومن نتائج التعاون في هذا المجال تزويد الصين بالطائرات المقاتلة ووسائط الدفاع الجوي المتقدمة الروسية.

كما تعمل روسيا والصين بصورة مشتركة على إنشاء طائرة ركاب جديدة عريضة الجسم.

وتحرص قوات كل من الدولتين على إجراء تدريباتها المشتركة مع قوات الدولة الأخرى.

إلا أن التعاون بين روسيا والصين في شتى المجالات لم يتطور إلى تحالف عسكري وإنشاء حلف عسكري وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين التقى الصحفيين في الأسبوع الماضي وردّ على أسئلتهم، حيث قال الرئيس بوتين:

لا يوجد تحالف عسكري بيننا وبين الصين، ولا نخطط لإنشائه.

وأضاف الرئيس بوتين أنه يستهجن محاولة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنشاء حلف عسكري في شرق آسيا.