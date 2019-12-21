شركة "غازبروم" تسوي المطالبات مع "نفطوغاز" الأوكرانية وتدفع لها 2.9 مليار دولار

أعلن رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، اليوم السبت، أنه وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز الموقع مساء أمس بين روسيا وأوكرانيا، ستوقع شركتا "غازبروم" و"نفطوغاز"، اتفاقا لتسوية المطالبات المتبادلة، في حين ستدفع الشركة الروسية حوالي 2.9 مليار دولار للشركة الأوكرانية وفقا للقرار النهائي للتحكيم في ستوكهولم.

موسكو- سبوتنيك. وقال ميلر للصحفيين "وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز، ستوقع "غازبروم" و"نفطوغاز"، اتفاقا بشأن تسوية المطالبات المتبادلة بموجب العقود الحالية، وبهذا الشكل سيتم استعادة ميزان المصالح بين الطرفين".

وأشار إلى أن "اتفاق التسوية ينص على التنازل عن المطالبات الجديدة، ورفع دعاوى التحكيم والمطالبات القانونية التي لا توجد فيها قرارات نهائية، والدفع بحم القرار النهائي للتحكيم في ستوكهولم".

كما أوضح ممثل شركة "غازبروم"، بأن المبلغ المستحق هو حوالي 2.9 مليار دولار، بما في ذلك الغرامة.

وأضاف ميلر أن "غازبروم"، والحكومة الأوكرانية ستوقعان اتفاقية تسوية لسحب مطالب لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا".

هذا ووقعت روسيا وأوكرانيا يوم أمس الجمعة، على بروتوكول للتعاون في مجال الغاز، حيث تم الاتفاق على اتفاقات رئيسية بشأن استمرار نقل الغاز عبر الجمهورية وتسوية المطالبات المتبادلة.