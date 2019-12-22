الأكثر مبيعا... يخترق أي درع

أبدت قوات العديد من الدول الرغبة في اقتناء بنادق "تي-5000" الروسية.

وقد باعت شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) بنادق ORSIS T-5000 بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 100 مليون روبل، فيما تبحث الشركة اليوم تصدير هذه البنادق إلى عدد من البلدان الأخرى وفقا لما قاله إيغور سيفاستيانوف نائب المدير العام لـ(روس أوبورون أكسبورت).

ويشار إلى أن بندقية T-5000، وهي بندقية القنص، تتميز بالدقة العالية والقوة الخارقة. ويبلغ مداها المُجدي 1500 متر بينما يبلغ مدى الموديل الجديد T-5000 ORSIS-375CT ، 2000 متر.

ولا يستطيع أي درع من الدروع التي يرتديها الجنود تحت أو فوق ملابسهم أن يقاوم رصاصات بندقية T-5000. وأكد ذلك اختبار الدرع الجديد الذي يستخدمه الجيش الأمريكي منذ عام 2005 حتى أن الخبراء العسكريين نصحوا جنود الجيش الأمريكي بمغادرة ميدان القتال الذي يستخدم فيه قناصو القوات المعادية بنادق T-5000.

وقالت صحيفة روسية: "لا غرو، والحالة هذه، أن تصبح بنادق T-5000 أفضل سلعة مبيعًا في سوق العالم للأسلحة".