بوتين: هناك جدوى كبيرة من إنفاق أموال طائلة على إنتاج ما كنا نستورده

تمكنت روسيا في الفترة الأخيرة من تنظيم إنتاج ما لم تكن تصنعه حين كانت إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة.

وعلى سبيل المثال تشتهر روسيا بصناعة طائرات الهليكوبتر، ولكنها لم تكن تصنع المحركات لطائرات الهليكوبتر، وكانت تحصل على المحركات لبعض طائراتها المروحية من مصنع يقع في جمهورية سوفيتية أخرى هي أوكرانيا.

وحاول مَن وصلوا إلى السلطة في جمهورية أوكرانيا بطريق الانقلاب في عام 2014 الإساءة إلى روسيا بحظر تصدير محركات الطائرات إليها، معتبرين أنهم أقحموا روسيا في مأزق. إلا أن روسيا وجدت المخرج عبر إنشاء مصانع لإنتاج محركات طائرات الهليكوبتر.

كما لم تكن روسيا السوفيتية تصنع محركات السفن البحرية. وأخيرا أنشأت روسيا صناعة محركات السفن. وقام الرئيس فلاديمير بوتين بتدشين مصنع لإنتاج محركات السفن تم إنشاؤه في مدينة ريبينسك، في أبريل/نيسان 2017.

ونوه الرئيس بوتين إلى ذلك في مؤتمر صحفي عقده في الأسبوع الماضي حيث قال:

هناك جدوى كبيرة من إنفاق أموال طائلة على تنظيم إنتاج ما كنا نستورده. وعلى سبيل المثال لم توجد في روسيا صناعة محركات طائرات الهليكوبتر. والآن أنشأنا هذه الصناعة. ولم توجد في روسيا صناعة محركات السفن البحرية. والآن توجد هذه الصناعة.