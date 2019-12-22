قائد البحرية الروسية يبحث في باكستان التعاون العسكري

أكمل قائد الأسطول البحري الحربي الروسي، الأميرال نيقولاي يفمينوف، زيارة العمل إلى باكستان حيث ناقش شؤون التعاون البحري الحربي.

موسكو - سبوتنيك. وأفاد بذلك ممثل قسم المعلومات والتواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع الروسية لشؤون الأسطول البحري الحربي، العقيد البحري إيغور ديغالو.

وقال ديغالو "اكتملت زيارة العمل للقائد العام لقوات البحرية الروسية الأميرال نيقولاي يفمينوف إلى باكستان، وتمت هذه الزيارة بناء على دعوة الجانب الباكستاني خلال فترة 18 - 21 ديسمبر".

وأوضح أنه خلال هذه الزيارة، عقدت مع قيادة وزارة الدفاع الباكستانية، تم خلالها مناقشة قضايا التعاون البحري الروسي - الباكستاني، بما في ذلك تبادل الوفود والتعاون في مجال التعليم البحري والمجال الثقافي، كما ناقش الطرفان الأنشطة المزمع تنفيذها في العام 2020.

كما أجرى يفمينوف مقر البحرية الباكستانية في إسلام أباد، الأكاديمية البحرية، والكلية البحرية، وكذلك سفن البحرية الباكستانية في القاعدة البحرية في كراتشي.