روسيا ترصد 61 خرقا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا صدرت اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 61 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 53 خرقا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 61 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (25) اللاذقية (16) حلب (11) حماة (9) ، بينما رصد الجانب التركي 51 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (38) اللاذقية (12) حماة (2) وحلب (1)".

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ أربع عمليات إنسانية، حيث تم من خلالهما:

- تسليم 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.048 طن إلى أهالي بلدة بمحافظة طرطوس وبلدتين بمحافظة دير الزور.

- إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.45 طن إلى سكان مدينة الرقة.