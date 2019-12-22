لافروف روسيا مصرة على مناقشة مواضيع نشر الأسلحة في الفضاء

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بخطط الولايات المتحدة وفرنسا لنشر الأسلحة في الفضاء.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف "دون شك، نحن نرى حاليا أن هذه الدفاعات الصاروخية لا علاقة لها بأهداف الدفاع من إيران، بل لها هدف عالمي بالفعل، نحن نصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بالأهداف المعلنة لنشر الأسلحة في الفضاء، ولم يعلن الأمريكيون عن ذلك فحسب، بل والفرنسيين كذلك.

وأكد لافروف أن روسيا تصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بخطط الولايات المتحدة وفرنسا لنشر الأسلحة في القضاء.

وجاء ذلك خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى، الذي تطرق من خلاله للعقوبات الأمريكية مؤكدا أن روسيا سترد دون شك على العقوبات الأمريكية بما في ذلك الموجهة ضد "السيل الشمالي".

وأضاف "مشروع "التيار الشمالي 2" سينفذ بغض النظر عن التهديدات الأمريكية، الاتحاد الأوروبي يفهم جيدا مصالحه التجارية".

وتستعد روسيا لتزويد قواتها المسلحة بمنظومة صواريخ جديدة مضادة للأهداف الجوية أطلق عليها اسم "إس-500"، القادرة على مكافحة الأقمار الصناعية العسكرية للعدو المحتمل، فضلا عن تدمير الطائرات والصواريخ الهجومية على اختلاف أنواعها بما فيها الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.