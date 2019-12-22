لافروف: روسيا عرضت للأمريكيين منظومة "أفانغارد" ومستعدة لعرض "سارمات"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سبق أن قدمت منظومة "أفانغارد" للولايات المتحدة، وستكون مستعدة لعرض منظمة "سارمات".

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى، في حديث حول المناقشات التي جرت في إطار اللجنة التشاورية بشأن اتفاقية "ستارت 3": "لقد سبق أن أخبرنا الأمريكيين بأننا قدمنا منظومات جديدة، بما في ذلك أسلحة فرط صوتية".

وتابع لافروف: "ننطلق من أن منظومات "أفانغارد" و"سارمات" مشمولة بالاتفاقية، ونحن مستعدون لإدراج هذه الأنظمة في اتفاقية "ستارت 3"، وقد سبق أن عرضنا منظومة "أفانغارد" للأمريكيين، وسنكون عند مرحلة معينة مستعدين لعرض منظومة "سارمات".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبق أن أكد أن روسيا مستعدة بشكل تام حتى نهاية العام الحالي لتمديد المعاهدة الخاصة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت-3"، وبدونها لن يكون هناك شيء في العالم يكبح سباق التسلح.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة "ستارت -3 " بين موسكو وواشنطن، تنتهي في شباط/فبراير عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كانت ستعمل على تمديدها.