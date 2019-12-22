السلطات الروسية تحذر من عاصفة تضرب القرم

حذر وزير الطوارئ في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي شاخوف، اليوم الأحد، من عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة ورياح خلال اليومين القادمين.

وقال شاخوف: "خلال يوم غد 23 ديسمبر من المتوقع أن ترتفع الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية من 17-22 مترا في الثانية، وفي فترة ما بعد الظهر اليوم ستشهد شبه جزيرة القرم أمطارا غزيرة".

وتشهد البرتغال وإسبانيا منذ عدة أيام عواصف قوية أودت بحياة 8 أشخاص على الأقل، وتسببتا في سيول وخسائر واسعة النطاق.

كما أرغمت السلطات ما يزيد على 250 شخصا على ترك منازلهم في قرى بوسط البرتغال، يوم أمس السبت، بسبب ارتفاع منسوب المياه في أحد الأنهار.