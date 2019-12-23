قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا ألكسيس رودزيانكو، إن العقوبات الأمريكية لن توقف "التيار الشمالي -2" و"التيار التركي".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء يوم السبت الماضي، بدء ن فاذ العقوبات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي" . وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بالتمديد بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللييسا"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي- 2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط اكتمال بناء المشروع عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.