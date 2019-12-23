مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على معاهدتين مع الإمارات وناميبيا

صادق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الاثنين، على معاهدتين مع الإمارات العربية المتحدة وناميبيا بشأن تسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.

موسكو - سبوتنيك. وجرى توقيع الوثائق في موسكو في يونيو/ حزيران 2019، ومن المتوقع أن تساعد في حماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس.

ويجوز، وفقًا للاتفاقيات، نقل الشخص، المحكوم عليه بالسجن على أراضي إحدى الدول، لقضاء مدة عقوبته في الدولة التي يحمل جنسيتها.

وتضمن الدولة المستقبلة استمرار تنفيذ الأحكام بحق المدانين وفقاً لتشريعاتها، بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقيات شروط نقل المدانين، وتحدد متطلبات شكل ومحتوى طلبات التسليم والرد عليها، وكذلك إجراءات تنفيذ الطلبات.