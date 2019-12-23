توقعات بنمو إنتاج الغاز الروسي مع نهاية العام إلى 737 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن الوزارة تتوقع زيادة في إنتاج الغاز في عام 2019 بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة مع عام 2018 ، ليصل إلى 737 مليار متر مكعب.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "أر بي كا" التلفزيونية: "بالنسبة للغاز، سيكون المؤشر "نحو 737 مليار متر مكعب من الغاز" ، بزيادة قدرها 1.7 بالمئة".

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018 أنتجت روسيا 733 مليار متر مكعب من الغاز. وفي عام 2017، بلغ حجم إنتاجها 691.1 مليار متر مكعب.

في سياق متصل لفت نوفاك إلى أنه وفقا لتوقعات وزارة الطاقة، سيرتفع حجم إنتاج النفط في روسيا بحلول نهاية عام 2019 بنسبة 0.7 في المئة إلى 560 مليون طن، أما حجم إنتاج الفحم سيبقى على مستوى عام 2018 ، أي 437 مليون طن.

وقال نوفاك بهذا الخصوص: "وفقا للتوقعات، سوف يزيد إنتاج النفط هذا العام ، صحيح أنه بقى للعمل أسبوعين آخرين ، ولكن بشكل عام سيكون الرقم حوالي 560 مليون طن. هذا بزيادة 0.7 في المئة مقارنة بعام 2018".

وأضاف: "فيما يتعلق بإنتاج الفحم، سنظل عند مستوى عام 2018، أي 437 مليون طن. وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء، سوف نصل إلى مكان ما بمؤشر 1 تريليون و102 مليون كيلووات في الساعة، أي بزيادة قدرها حوالي 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي".

يذكر أن قطاع الطاقة يعتبر أهم قطاعات الاقتصاد الروسي، التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، نظرا لكونه مصدراً رئيسيا لإيرادات ميزانية الدولة.