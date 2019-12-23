لافروف: روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة اراضيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم: "سنبذل كل ما في وسعنا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 تنفيذاً كاملاً ، والذي يتضمن الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وشدد على أن: "الطريق نحو هذا هو حصرا في أيدي السوريين أنفسهم دون أي تدخل من الخارج".

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم بنظيره السوري وليد المعلم في العاصمة الروسية موسكو بالتزامن مع وصول وفد تركي إلى موسكو لمناقشة مصير مدينة إدلب وريفها، مع الجانب الروسي.