التسوية في أفغانستان لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الطرق الدبلوماسية

أعلن نائب مدير القسم الثاني لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية ديمتري كاباييف، أن روسيا مقتنعة بأنه لا يمكن تحقيق تسوية في أفغانستان إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال كاباييف، أثناء الحفل الختامي لمنتدى الشباب الروسي الأفغاني: "نحن مقتنعون بأنّ لا حلّ عسكريا للصراع في أفغانستان، فالحل الوحيد الممكن هو تحقيق السلام بالطرق السياسية والدبلوماسية".

وأشار كاباييف، إلى أن الجانب الروسي يؤكد التزامه بالحفاظ على دولة أفغانية واحدة غير قابلة للتجزئة، تتعايش فيها العديد من الجماعات العرقية بسلام ووئام.

هذا وجرى افتتاح "منتدى الشباب الروسي الأفغاني"، في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري في جامعة الجنوب الغربي الحكومية، الواقعة في مدينة كورسك الروسية، وحضره عميد الجامعة سيرغي إميليانوف، والسفير المفوض فوق العادة لجمهورية أفغانستان الإسلامية لطيف بهاند، وممثل الصليب الأحمر الأفغاني روي موسوي وآخرين.

هذا وتحتفل روسيا وأفغانستان في هذا العام بـ100 سنة من العلاقات الدبلوماسية بينهما. ولكن في الواقع، فإن تاريخ التعاون الدولي للبلدان بدأ منذ أكثر من 600 عام.