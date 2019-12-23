المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين يسجل ملايين المشاهدات

أكدت شركة "ميديا سكوب" أن أكثر من 6 ملايين روسي تابعوا المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقد في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها موقع "ميديا سكوب" التي أجريت في المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف أو أكثر بلغ متوسط ​​المشاهدات 6 ملايين و239 ألف شخص.

وعقد الرئيس فلاديمير بوتين المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، الذي تحدث فيه مع الصحفيين لمدة 4 ساعات و18 دقيقة وخلال هذا الوقت، سئل الرئيس الروسي أكثر من 70 سؤالا. بحضور 1895 صحفياً في مركز التجارة العالمي في موسكو .

وأعلن الكرملين العام الماضي بأن قائمة للصحفيين المعتمدين لحضور المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصلت إلى أكثر من 1700 صحفي".