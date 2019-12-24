السفارة الروسية في لندن: طائراتنا لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا

أعلنت السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا.

موسكو، 24 ديسمبر - سبوتنيك. وأكدت السفارة الروسية في لندن، أن جميع الرحلات تتقيد بتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.



وأضاف البيان: "نود أن نؤكد بهذا الصدد، أولا وقبل كل شيء أن المعلومات المتعلقة بانتهاك الطائرات الروسية للمجال الجوي الإستوني، وخاصة على هذا النطاق غير صحيحة".

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم السبت الماضي، أن سلاح الجو البريطاني قام بـ 21 طلعة جوية لاعتراض 56 طائرة روسية دخلت المجال الجوي لإستونيا.