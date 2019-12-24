تحطم طائرة من طراز تي-50 تابعة للشركة المصنعة في إقليم خاباروفسك الروسي

أكد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز تي-50 تابعة للشركة المصنعة بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.