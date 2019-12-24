أمين عام الناتو مقبل على "مناورة تكتيكية" مع بوتين

وأشار السيناتور أليكسي بوشكوف في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إلى أن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أبدى الرغبة والاستعداد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن وجه الرئيس الفرنسي ماكرون انتقادات إلى الناتو.

ولفت السيناتور الروسي إلى أن السؤال الذي طرح نفسه بعد أن أبدى ستولتنبرغ الاستعداد للقاء الرئيس الروسي هو هل يريد أمين عام الناتو تخفيف حدة التوتر أم يريد استخدام الحوار كغطاء للنشاط العسكري المتزايد للناتو.

ورجح السيناتور بوشكوف أن يكون ستولتنبرغ بصدد القيام "بمناورة تكتيكية"، أي أنه يريد حوارًا مصطنعًا للتستر على تكثيف الناتو نشاطه العسكري.

وذكرت تقارير إعلامية في 23 ديسمبر/كانون الأول أن ستولتنبرغ أعلن أنه يريد أن يناقش مع الرئيس الروسي مشاكل بين الحلف وروسيا.

Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряжённости. Сдается, ради видимости. Тактический манёвр. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2019

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