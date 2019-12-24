شتان ما بين أوامر بوتين وتوصياته

أكد رئيس إقليم (جمهورية) الشيشان أنه لا يستطيع عدم تنفيذ أوامر رئيس الدولة الروسية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال في مؤتمر صحفي عقده في الأسبوع الماضي إن رمضان قاديروف، رئيس الشيشان أحد الأقاليم القوقازية الروسية، يعرِّض نفسه لخطر كبير حين يشارك في العمليات الأمنية على الرغم من الحظر.

وقال قاديروف في تصريحات صحفية، الاثنين، في الإشارة إلى كلمة الحظر التي ذكرها رئيس الدولة، إن الرئيس بوتين لم يصدر له أوامر من هذا النوع.

وأوضح رئيس الإقليم الشيشاني أن بوتين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يأمره بالامتناع عن المشاركة في العمليات الأمنية وإنما رجاه ألا يعرِّض حياته للخطر.

وشتان الفارق بين ما يأمر به القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين ما يرجوه، فأوامر رئيس الدولة لا يجوز التهرب من تنفيذها. وقال قاديروف:

"إنني جندي بوتين ومستعد لتنفيذ أوامره مهما كانت صعبة. ولذلك لم يكن طلب عدم التعرض إلى الرصاصات أمرا لا بد من تنفيذه".