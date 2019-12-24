الأمن الروسي يكشف قناة غير شرعية لبيع الأسلحة المهربة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن موظفي قسم الأمن في إقليم" سفيردلوفسك"، وسط البلاد، أوقفوا أنشطة تجار الأسلحة والذخائر في مدينة "نيجني تاغيل".

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "في أماكن إقامة أعضاء المجموعة الإجرامية، أجريت عمليات تفتيش، وتم اكتشاف أكثر من 70 نوعًا مختلفًا من الذخائر ومصادرتها، بالإضافة إلى ست وحدات من الأسلحة النارية. ونتيجة لتدابير التحري تم وقف أنشطة ثلاثة مواطنين من سكان نيج تاغيل".

وأشار البيان إلى أن قسم التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بفتح قضيتين جنائيتين ضدهم بموجب المادة "حيازة أو شراء أو نقل أو بيع أو تخزين أو حمل أسلحة بشكل غير قانوني وأجزائها الرئيسية وذخائرها ومتفجراتها وأجهزة تفجيرها"، من القانون الجنائي الروسي.