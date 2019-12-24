إيران: العلاقات بين طهران وموسكو خاصة واستثنائية

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن لدى إيران وروسيا علاقات تاريخية وخاصة، وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال فترات مختلفة، إلا اننا نشهد علاقات خاصة مع روسيا.

طهران- سبوتنيك. وقال موسوي لوكالة إرنا الرسمية: "هذه العلاقات لها من يكن لها العداء ويحاول الإخلال بها، لكن كدولتين متجاورتين وقوتين في المنطقة، لابد أن نكون معا"، مضيفا "في السنوات الأخيرة، قرر قادة البلدين متابعة هذه العلاقات التاريخية بطريقة خاصة".

وتابع "إيران وروسيا لديهما تعاون وتناغم جيدان في المحافل الدولية، وفي الملف السوري، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية يعملان على إنهاء التوترات وأعادة الاستقرار والأمن الى سوريا، وسوف يعم هذا الاستقرار المنطقة بأسرها".

ولفت الى أنه "على الرغم من الإرهاب الاقتصادي المفروض على إيران، فإن الأصدقاء الروس دعموا إيران قدر الإمكان. إيران تفصل الصين وروسيا على بقية الدول في الاتفاق النووي، وتحسب لروسيا والصين حسابا آخرا بعيدا عن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها بريطانيا وألمانيا".

وشدد أن إيران "لن تنسى الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبها في الأوقات الصعبة وأن هذه العلاقات في السياق الصحيح وآمل أن تعود بالفائدة على الشعبين الإيراني والروسي".