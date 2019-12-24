روسيا تتحضر لتدابير مضادة بعد العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالي"

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتخذ تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية على مشروع "التيار الشمالي-2" للغاز.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمرها الصحفي: "تعمل الإدارات المعنية على تدابير جوابية وليس في روسيا فحسب"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن الحاجة لاتخاذ مثل هذه التدابير المناسبة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الاثنين، أنه لا يوجد لديه شك في إتمام بناء مشروع "التيار الشمالي-2" للغاز، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو سترد بالمثل على عقوبات واشنطن ضد "التيار الشمالي-2" .

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بدء سريان العقوبات على خطي أنابيب "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي". وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بمد أنابيب الغاز بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللسياس"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع في وقت سابق، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2" ، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا،ً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

كما يتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.