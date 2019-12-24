شويغو: ميزانية واشنطن العسكرية تتجاوز 16 مرة الميزانية الروسية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول، إن ميزانية واشنطن العسكرية تتجاوز بـ16 مرة الميزانية الروسية.

موسكو – سبوتنيك. وأشار شويغو إلى أن "ميزانية واشنطن العسكرية لعام 2020 تقدر بنحو 750 مليار دولار أمريكي، وهو إجمالي الإنفاق الدفاعي لجميع دول العالم، ويتجاوز بـ16 مرة الميزانية الروسية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق في وقت سابق على مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020 وحجمها 738 مليار دولار.

ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1%، ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.