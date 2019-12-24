وزيرا الخارجية الروسي والمصري يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري، سامح شكري، الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأوضاع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأوضاع في ليبيا، وأكد الوزيران عزمهما على مواصلة التفاعل الكثيف بهدف التغلب على الأزمات وضمان السلم في المنطقة".

كما تطرق الطرفان أيضا بعض الجوانب الملحة للعلاقات الروسية المصرية الثنائية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أكد خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، يوم الخميس الماضي، أن روسيا على اتصال مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر وكذلك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج في ليبيا.

رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، أكد أمس الإثنين، أن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا، مؤكدا أن روسيا لديها نفوذ بحيث تمتثل الأطراف المتصارعة للاتفاقات.

كما أشار في تصريحاته إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بحث مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الوضع في ليبيا، حيث أكد على رغبته بزيارة الشيشان.