قوات الدفاع الجوي الروسية تعلن عن تسلم أسلحة متقدمة جديدة قريبا

موسكو – سبوتنيك. ويشير المصطلح إلى الأسلحة القائمة على أحدث التقنيات، وعلى سبيل المثال، أسلحة الليزر والأسلحة ذات التردد العالي.

وقال ليونوف لصحيفة كراسنايا زفيزدا "في المستقبل، من المتوقع أن تتلقى قوات الدفاع الجوي أسلحة مادية جديدة يجري تطويرها حاليا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في أغسطس/ آب الماضي عن بدء تطوير أسلحة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة من قبل المتخصصين في مؤسسة "إيرا" التقنية العسكرية في أنابا.

والأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة هي أنواع وأنظمة أسلحة جديدة، تستند عواملها إلى ظواهر طبيعية وعمليات فيزيائية لم تستخدم من قبل في المجال العسكري.

وفي أغسطس 2018، قدم الجنرال ألكسندر ليونوف، رئيس الدفاع الجوي العسكري للقوات الجوية الروسية، تقريراً عن إدخالها في الدفاع الجوي العسكري.

وفي يونيو/ حزيران 2019، أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أيضًا إلى أنه قريبًا سيصل سلاح جديد تمامًا إلى الجيش الروسي، وتستند خصائصه القتالية إلى طاقة الليزر وتقنيات تفوق سرعة الصوت.