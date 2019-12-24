الدفاع الروسية: خطر استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة قد يزيد في أي بلد من العالم

أعلن رئيس الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية الفريق ألكسندر ليونوف، أن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزيد ليس فقط في سوريا، بل وأيضاً في أي بلد في العالم.

وقال ليونوف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للقوات المسلحة الروسية : "إن استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل القوات المسلحة للبلدان الأجنبية والجماعات المسلحة غير الشرعية يتطور بشكل مكثف . وإن استمرار الجماعات المسلحة غير الشرعية بالعمل على تحسين الطائرات بدون طيار وطرق استخدامها يشير إلى أنه في المستقبل القريب، فإن التهديدات المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية يمكن أن تزيد ليس في سوريا فحسب، ولكن في أراضي أي بلد".

يتبع...