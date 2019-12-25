وكالة الفضاء الروسية: سنشارك في مشروع المحطة الأمريكية قرب القمر

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، دميتري روغوزين، أن روسيا قررت العودة إلى المفاوضات حول المشاركة في مشروع المحطة الأميركية قرب القمر "غايت واي".

وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكدنا لزملائنا الأميركيين، الذين أرسلوا لنا مشروع المذكرة، أننا مستعدون للمشاركة في المفاوضات، والمهم جدا بالنسبة لنا هنا، ليست المسائل المتعلقة بالحديد فحسب، ولكن قبل كل شيء [المتعلقة] بالمبدأ، يجب أن نبحث عن تلك المبادئ، التي تعمل عند اتخاذ القرارات الصعبة".

يتبع...