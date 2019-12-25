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    طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور)

    الطائرة الروسية - الصينية "سي أر 929" قد تكون أحادية الطيار

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    روسيا
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    أعلن رئيس قسم الأبحاث في شركة "سوخوي للطائرات المدنية"، نائب كبير مصممي الطائرة الروسية-الصينية "سي أر 929" ، ألكسندر دولوتوفسكي، أن الطائرة الواعدة ذات الجسم العريض قد تكون أحادية الطيار.

    موسكو - سبوتنيك. وقال دولوتوفسكي في مقابلة مع مجلة "غوريزونتي" [آفاق]: "ليس سرا إذا قلت، إننا نفكر بنشاط حيال فكرة قمرة قيادة أحادية الطيار".

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    © Sputnik . Aleksei Danichev
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    وأضاف، نفكر أيضا في موضوع "الطيار كملاح"، عندما تنفذ الرحلة بنظام أوتوماتيكي بالكامل، ويؤدي الطيار أكثر المهام صعوبة، التي تواجه طاقم الرحلة وهي مخطط الرحلة".

    وأشار دولوتوفسكي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجهزة والاستعداد التشريعي، فمن الممكن تماما التحول إلى هذه الفكرة .

    وأضاف المتحدث: "على الأقل نحن نضع الأساس للانتقال إليها [الفكرة] مع حد أدنى من التغييرات الفنية، وهذا واقعي بحلول عام 2030. الآن اتخذنا اتجاها جديا للغاية لتحقيق استخدام الروبوتات في عمليات التحكم".

    وتعتزم روسيا والصين تنفيذ خطط إنشاء الطائرة "إس-929" بحلول عام 2025-2027.

    ووفقا للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى 250-300 مسافر، ستنافس طائرات شركات الطيران العالمية الرائدة الأخرى - وهي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية.

    وستحوز الشركة على حصة كبيرة في السوق، ليس فقط في روسيا والصين، ولكن وفي الدول الأخرى أيضاً.

    وتقدر تكلفة البرنامج حاليا بـ 13-20 مليار دولار. الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع، أن تكون في عام 2025.

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    شركة سوخوي الروسية
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