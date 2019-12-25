الطائرة الروسية - الصينية "سي أر 929" قد تكون أحادية الطيار

أعلن رئيس قسم الأبحاث في شركة "سوخوي للطائرات المدنية"، نائب كبير مصممي الطائرة الروسية-الصينية "سي أر 929" ، ألكسندر دولوتوفسكي، أن الطائرة الواعدة ذات الجسم العريض قد تكون أحادية الطيار.

موسكو - سبوتنيك. وقال دولوتوفسكي في مقابلة مع مجلة "غوريزونتي" [آفاق]: "ليس سرا إذا قلت، إننا نفكر بنشاط حيال فكرة قمرة قيادة أحادية الطيار".



وأضاف، نفكر أيضا في موضوع "الطيار كملاح"، عندما تنفذ الرحلة بنظام أوتوماتيكي بالكامل ، ويؤدي الطيار أكثر المهام صعوبة ، التي تواجه طاقم الرحلة وهي مخطط الرحلة".

وأشار دولوتوفسكي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجهزة والاستعداد التشريعي، فمن الممكن تماما التحول إلى هذه الفكرة .

وأضاف المتحدث: "على الأقل نحن نضع الأساس للانتقال إليها [الفكرة] مع حد أدنى من التغييرات الفنية، وهذا واقعي بحلول عام 2030. الآن اتخذنا اتجاها جديا للغاية لتحقيق استخدام الروبوتات في عمليات التحكم".

وتعتزم روسيا والصين تنفيذ خطط إنشاء الطائرة "إس-929" بحلول عام 2025-2027.

ووفقا للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى 250-300 مسافر، ستنافس طائرات شركات الطيران العالمية الرائدة الأخرى - وهي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية.

وستحوز الشركة على حصة كبيرة في السوق، ليس فقط في روسيا والصين، ولكن وفي الدول الأخرى أيضاً.

وتقدر تكلفة البرنامج حاليا بـ 13-20 مليار دولار. الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع، أن تكون في عام 2025.